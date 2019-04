Boomklimmen, waterballonnengevecht en bijenkastjes maken volgende week op de Buitenspeeldag Rutger Lievens

19 april 2019

13u52 4 Aalst Op woensdag 24 april is het weer zover: Buitenspeeldag in Aalst. “De twaalfde editie wordt een knaller”, belooft de stad Aalst. Op tien locaties zijn er leuke activiteiten voor kinderen.

De stad Aalst raadt kinderen aan om aan de leerkracht te vragen geen huiswerk te geven die dag. “Heb je het gevoel dat je die dag te veel huiswerk zal hebben en niet kan buitenspelen? Geen probleem, je kan een brief sturen naar jouw juf of meester met de vraag of hij/zij die dag geen huiswerk wil meegeven zodat je in alle vrijheid kan buitenspelen”, klinkt het. De ‘geen huiswerk’-brief kan je vinden op de website van de stad.

“Heb je toch huiswerk gekregen? Geen probleem! Breng het mee naar Buitenspeeldag tussen 13 en 17 uur en wij maken het voor jou”, zegt de stad Aalst. “Je kan onze lessenaars vinden aan Schotte, het Klein Parksken en het Werfplein.”

Tien locaties

Ook Aalst zet zich elk jaar in om van de Buitenspeeldag een avontuurlijke dag te maken. “Verschillende organisaties, straten, verenigingen en vrijwilligers organiseren ook dit jaar leuke activiteiten om lekker buiten te ravotten. Ga op ontdekkingstocht in en rond Aalst om te kijken wat er allemaal te beleven valt, want er zal zeker keuze genoeg zijn.”

Hieronder vind je het programma van Buitenspeeldag (13-17 uur):

Hopmarkt – Kunstoevers voor kids

Stadspark Aalst – Het Gouden Ballenspel door Theater Prikkel (om 13.30 en 15 uur)

Stadspark Aalst – Waterballonnengevecht (om 14.30 en 15.45 uur)

Stadspark Aalst – Opruimactie (na het laatste waterballonnengevecht - wie mee helpt opruimen krijgt een ijsje om 16.30 uur)

Kinderdagverblijf Duimelot – Activiteiten voor peuters

Hof den Tuitelaar (Putstraat, Meldert) – Boomklimmen & shooting

Vredestraat Erembodegem – Verschillende spelletjes & pannenkoeken

De Brug – Bijenkastjes maken en voetbal met Buurtwild/t

Odisee – Blotevoetenpad, bodemdieren zoeken, kunst in en met natuur

Klein Parksken - avontuurlijk spelen door Basecamp

Werfplein - Gocartbaan

Klapstraat - Fietsparcours met ‘pimp your bike’-atelier (met straatschilderingen) Schotte - Arrow tag en schouwklimmen door The Outsider