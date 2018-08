Boom waait om en komt op atletiekpiste in Osbroek terecht Koen Baten

09 augustus 2018

17u58 0

Aan het sportcentrum Osbroek in Aalst is twintig minuten geleden een boom omgewaaid door de hevige windvlagen. De boom vernielde de omheining en kwam op de atletiekpiste terecht. Het hele park en terrein werd onmiddellijk afgesloten voor alle sporters. "Wij hebben beslist dat het te gevaarlijk was om af te zakken naar het sportterrein en daarom is het tijdelijk gesloten", zegt commercieel coördinator Hannah Verdoodt. "Wij zijn nu iedereen telefonisch aan het verwittigen. Als de storm gaan liggen is, zullen we de boom opruimen en de schade opmeten", klinkt het. Op het moment dat de boom op de piste terechtkwam was er niemand aanwezig. Er vielen dus geen gewonden.