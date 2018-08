Bomenkap in het Kravaalbos Frank Eeckhout

01 augustus 2018

Bosbezoekers hebben misschien al opgemerkt dat er sinds dit voorjaar in het Kravaalbos een heel aantal bomen gemarkeerd staan met oranje verf. Deze worden in de loop van de komende maanden gekapt om bosverjonging mogelijk te maken met nieuw aan te planten inheemse soorten.

De kappingen die momenteel worden voorbereid kaderen in de uitvoering van hetbosbeheerplan dat door het Agentschap voor Natuur en Bos werd goedgekeurd. Dit beheerplan werd op het initiatief van de bosgroep, in samenwerking met de stad AalsT en het Agentschap voor Natuur opgesteld voor 180 hectare bos in het Kravaalbos en omgeving, op grondgebied van Aalst, Asse, Opwijk en Affligem.

3In dit bosbeheerplan wordt er onder meer gestreefd om het aandeel uitheemseboomsoorten of exoten in het Kravaalbos te verminderen en om aan bosverjonging te werken. Jarenlang werd in veel privébossen weinig of geen bosbeheer uitgevoerd. Daardoor werd het bos donker en staan vele bomen er slecht bij. Verjonging van het bos is moeilijk door gebrek aan zonlicht. Een boomsoort als de Amerikaanse eik vertoont een zeer dominant en agressief karakter en kan hierdoor een bedreiging vormen voor het natuurlijk karakter van onze inheemse bosecosystemen", laat schepen Iwein De Koninck weten.

