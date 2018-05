Boete en rijverbod voor twee ongevallen met vluchtmisdrijf 04 mei 2018

De 20-jarige Mohammed N. uit Aalst moest zich gisteren verantwoorden voor twee ongevallen met vluchtmisdrijf op een dag. De jonge bestuurder reed op 4 oktober met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig en sloeg daarna op de vlucht. Even later in de Spaarzaamheidstraat reed hij opnieuw tegen een geparkeerd voertuig. De jongeman vluchtte opnieuw weg met zijn auto, maar kon later toch gelokaliseerd worden. Hijzelf verscheen gisteren niet voor de rechtbank, maar liet zich bijstaan door een advocaat. Beide ongevallen leverden hem een boete op van 2.200 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel. De man kreeg ook een rijverbod van 15 dagen opgelegd en zal moeten slagen op zijn theoretische proeven, alvorens hij opnieuw met de wagen mag rijden. (KBD)