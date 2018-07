Boer wil blijven vechten voor zijn dieren Koen Baten

17 juli 2018

René Boom, de boer uit Meldert die gisteren zijn dieren moest afgeven na een beslissing van dierenwelzijn, stad Aalst en de zorghoeve zal blijven vechten voor zijn dieren. Dat hebben we vernomen van een kennis van de boer. René zelf is nog altijd te aangeslagen om te reageren op de feiten, maar heeft wel te kennen gegeven dat hij zijn dierbaarste bezit niet zomaar wil afgeven. Gisteren werd er beslist om de dieren in beslag te nemen en op te vangen op drie verschillende locaties. Het ging in totaal om meer dan honderd dieren, waaronder ezels schapen, geiten en ganzen. Dit lokte heel wat felle reacties uit bij de eigenaar en hij begreep de beslissing alleszins niet. Hij dreigt ook met een klacht in te dienen. Ook zijn advocaat stelt de nodige vragen bij de inbeslagname. Het is nu afwachten of de eigenaar binnenkort zijn dieren opnieuw thuis mag ontvangen.