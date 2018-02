Boek vol krantenknipsels voor halve euro VERZAMELOBJECT 07 februari 2018

Ieder jaar krijgt de prins carnaval bij zijn afscheid op de prinsenverkiezing een dik boek vol met alle krantenknipsels die er dat jaar van hem zijn verschenen. Die boeken zijn ware collectorsitems. "Vroeger maakte de stad verschillende exemplaren en kon je die inkijken in de bibliotheek. Bij de uitverkoop van de bib heb ik er zo verschillende voor een halve euro - of 20 Frank - op de kop kunnen tikken", zegt verzamelaar Tom Huybrechts. "Van 1983 tot 2015 heb ik ze allemaal. De laatste jaren krijgt alleen de prins nog zo'n boek en maakt de stad geen extra exemplaren meer. Spijtig, want zo stopt mijn collectie nu in 2015. Bij dezen een oproep aan de stad: publiceer die jaaroverzichten, er is daar zeker een publiek voor. Echte carnavalisten vinden het fijn om eens door zo'n boek te bladeren uit een bepaald jaar en te kijken wat er dat jaar allemaal is gebeurd op het gebied van Aalst carnaval", zegt de verzamelaar.