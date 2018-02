Boek vertelt verhaal Aalsterse militairen in 14-18 DIRK MEERT HAALT ANEKDOTES OVER OORLOG BOVEN RUTGER LIEVENS

23 februari 2018

02u56 0 Aalst Geschiedenisfanaat Dirk Meert uit Moorsel beschrijft in zijn nieuw boek 'Aalst 1914-1918. Aalstenaars achter de IJzer' de belevenissen van 2.884 Aalsterse militairen. Dirk dook in de archieven en haalde nooit vertelde anekdotes naar boven. "Een soldaat liet zich voor dood vallen tijdens een Duitse aanval. Hij overleefde negen bajonetsteken en kon het bij wonder navertellen", zegt Dirk.

Dirk Meert bracht in 2012 een boek uit over Aalst tijdens de Duitse bezetting in Wereldoorlog I, het tweede boek in 2013 ging over de gedeporteerde Aalsterse dwangarbeiders. "2014 moest het jaar worden van deel drie, maar ik vond zoveel informatie dat we nu pas kunnen publiceren. Ik vond in het Koninklijk Legermuseum de dossiers van de militairen geboren vóór 1888. De dossiers van de militairen die na 1888 zijn geboren, zijn bewaard in het legerkwartier Koningin Elisabeth in Evere. In 2014 ben ik in Evere gestart met het doorzoeken van meer dan 1.500 dossiers. Elke dag ben ik ermee bezig geweest, van 's ochtends tot 's avonds", zegt Dirk. Omdat er zoveel info was, bestaat het laatste deel uit vier boeken.





De amateur-historicus kon enkele zeldzame getuigenissen uit de archieven halen. "De meeste van die getuigenissen van de militairen zijn opgetekend na de oorlog. De oud-strijder hoopte daarmee om een premie voor bewezen diensten of invaliditeit te krijgen. Sommigen vertellen heel uitvoerig over hun oorlogservaring. Zo beschrijft sergeant Alfred Van Tittelboom in 1928 hoe hij op 4 september 1914 samen met zes andere Belgische soldaten omsingeld wordt door de Duitsers aan het Fort van Breendonk. Ze verstopten zich achter een hut, maar de kogels vlogen hun rond de oren en ze moesten zich terugtrekken.





Na 500 meter blijkt dat ze maar met twee overblijven. Alfred en zijn kompaan besluiten zich in te wrijven met het bloed van de gesneuvelden en te doen alsof ze dood zijn", zegt Dirk. "In het dossier omschrijft Alfred dan heel plastisch hoe Duitse soldaten de gevallen soldaten bewerkten met de bajonet, om zeker te zijn dat ze dood waren. Alfred kreeg negen bajonetsteken, waarvan één in zijn oog en één op twee centimeter van zijn hart. Hij beschrijft het in geuren en kleuren, hoe het vlees uit zijn lichaam puilde wanneer de bajonet er weer uitgetrokken werd. Alfred zou de enige zijn die dit wonderwel overleefde. Hij werd uiteindelijk in veiligheid gebracht door een andere Aalstenaar die brancardier was", aldus Dirk.





Gepantserde trein

Nog een ander verhaal dat in het boek staat is dat van Petrus Spaens, machinist van een gepantserde trein. "Hij was machinist toen met die trein de spoorwegbrug over de Dender aan het Werfplein werd vernietigd. Die gepantserde treinen, dat was rijdende artillerie. Op 5 oktober 1914 stond de trein vast in Kontich door een passagierstrein die in panne was gevallen. Er was een aanval van de Duitsers en terwijl de andere vluchtten richting Antwerpen besloot Spaens de passagierstrein snel te repareren, hem in een volgend station te parkeren en dan terug te keren naar de gepantserde trein. Hij wist de trein zo uit Duitse handen te houden en zou de oorlog overleven", zegt Dirk Meert.





De vier delen kosten 95 euro maar wie intekent vóór 1 maart betaalt 90 euro. Het boek wordt ook feestelijk voorgesteld op 16 maart om 19 uur in het Stedelijk Museum van Aalst. Meer info bij de auteur: dirk-meert@skynet.be of 053/78.07.80.