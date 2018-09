Boek over Pieter Daens 100 jaar na zijn dood Rutger Lievens

04 september 2018

12u13 1 Aalst Hendrik Strijpens heeft het boek 'Pieter Daens en het Daensistisch DNA' geschreven. Strijpens, bestuurder in het Priester Daensfonds, beschrijft waar het engagement van broer van priester Adolf Daens vandaan kwam en hoe het daensisme is ontstaan. 2018 is een Pieter Daensjaar, want het is 100 jaar geleden dat de geëngageerde Aalsterse journalist, drukker en politicus overleed.

Pieter Daens leefde van 1842 en 1918 en staat na de film Daens wat in de schaduw van zijn bekende broer Adolf Daens. Toch is zijn leven niet minder interessant en was zijn engagement niet minder groot dan broer Adolf. "Pieter komt uit een eenvoudig gezin met zes kinderen, drie meisjes en drie jongens. Twee van de zonen worden priester, Pieter leert een vak: drukker boekbinder", zegt Hendrik Strijpens.

Pieter Daens vestigt zij drukkerij in de buurt van de huidige Werfkapel, Burchtstraat en Molenstraat in Aalst. Hij noemt zijn drukkerij in zijn kranten consequent 'Eiland Chipka' en dat is een van de redenen waarom de Aalstenaar nog altijd praat over het 'Eiland Chipka'.

In het boek fileert Hendrik Strijpens het politieke gedachtegoed van Pieter Daens. "Hij was een van de stichters van het Davidsgenootschap, de voorloper van het Davidsfonds. Pieter Daens was dus christelijk én Vlaams. Daens was een democraat en voor algemeen stemrecht, wat industriëlen als Woeste en De Bethune als een bedreiging zagen. Daens was ook antimilitaristisch, terwijl er in de tweede helft van de 19de eeuw veel geld van de overheid ging naar het bouwen van forten en het leger", zegt Strijpens. "Daens was sociaal, en populair bij de werklieden, de lagere burgerij en de middenstand. Het daensisme was vooral een stedelijk fenomeen. In het boek vertel ik ook over de Roelanders, geestesgenoten van het daensisme op het platteland in de streek van Ninove. Roelanders benaderden alles meer vanuit een christelijk-liberale hoek."

Het boek over het leven en de politiek van Pieter Daens is verkrijgbaar voor 15 euro bij de auteur zelf, in de Standaard Boekhandel en in het stedelijk museum.