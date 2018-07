Bodycams voor politie? D'Haese is er wel voor te vinden 17 juli 2018

02u29 0 Aalst Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) overweegt de aankoop van bodycams voor de Aalsterse politie, naar Gents voorbeeld. Daar worden de toestellen nu al gebruikt tijdens de Gentse Feesten, al ziet D'Haese de camera's in eigen stad nog niet opduiken tijdens carnaval.

Burgemeester D'Haese werkte in de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee aan een wet die sinds 25 mei 2018 het gebruik van bodycams door agenten regelt. "Bodycams en dashcams zijn interessante hulpmiddelen om bewijzen te verzamelen", aldus de Aalsterse burgemeester. "In de zaak van Mawda (de peuter die door een politiekogel stierf tijdens een achtervolging, red.) zouden ze bijvoorbeeld nuttig geweest zijn."





Vechtpartijen

D'Haese ziet nog enkele situaties waarin het goed zou zijn voor agenten om een bodycam te dragen. "Wanneer ze tussenbeide moeten komen in een vechtpartij, bijvoorbeeld", klinkt het. "Al moet je er dan wel rekening mee houden dat je enkel het laatste deel van het gevecht ziet. Voor Carnaval Aalst denk ik evenwel niet dat het nodig zal zijn om onze agenten uit te rusten met bodycams. Maar bij confrontaties tussen voetbalsupporters of een inval van de politie in een woning kunnen de toestellen zeker hun nut bewijzen."





Vragen rond privacy

Al heeft Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wel enkele bedenkingen. "Voor je het weet zit je op een hellend vlak", meent hij. "Er zijn in deze toch wel vragen wat privacy betreft. Ik snap de inzet van bodycams voor pakweg vechtpartijen of drugszaken, maar om agenten er standaard mee uit te rusten? Daar ben ik eerder terughoudend in."





Voor de Aalsterse agenten effectief met bodycams de straat opgaan, wil D'Haese dan ook eerst een gesprek met de vakbonden. Voor hem moet het korps achter het plan staan. "En we zullen ook afwachten hoe die bodycams het doen op de Gentse Feesten", besluit hij. (RLA)