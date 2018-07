Bob Marley-tributeband speelt straks in het stadspark Rutger Lievens

23 juli 2018

18u42 0 Aalst Straks staat de muziekgroep Rootsriders: A Bob Marley Tribute op het podium van de Engie Parkies in het stadspark van Aalst. Het optreden start om 20.15 uur.

Rootsriders brengt straks een swingende Bob Marley-tribute. Pak snel een dekentje en wat kaarsjes en zoek een plek op de weide van het stadspark van Aalst. Haal je beste reggaemoves boven.

Ook de volgende maandagen zijn er optredens. Op 30 juli komt Straffen Toebak naar het park, op 6 augustus is het de beurt aan Buscemi ft Squadra Bossa, op 13 augustus is het aan Brussels by Night en op 20 augustus sluit Mathias Vergels de parkconcerten af.