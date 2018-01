BMW knalt tegen geparkeerde lijnbus 02u45 0 Foto Koen Baten De bestuurder verloor de controle en reed tegen de lijnbus. Aalst Op de viaduct aan de Boudewijnlaan in Aalst is gisterenmiddag rond 13 uur een bestuurder met zijn BMW tegen een geparkeerde lijnbus gereden.

De bestuurder reed in de richting van de tunnelwerken toen hij om een onbekende reden van zijn rijbaan afweek. Hij knalde vol op de geparkeerde bus en liep flink wat schade op. Ook de airbags in de wagen gingen af. De brandweer van Aalst werd opgeroepen voor het ongeval. "Wij kregen eerst de melding dat het voertuig ook in brand stond, maar dat was niet het geval. Er lekte wel vloeistof uit de wagen en de bus, maar dat hebben we tijdig kunnen opvangen. Zo werd voorkomen dat er iets in de riolering terechtkwam", aldus officier Peter Dreelinck.





Bij het ongeval raakte niemand gewond. De BMW is wel volledig vernield en moest worden getakeld. Ook de lijnbus kon niet meer rijden en moest worden weggesleept. De aanrijding zorgde voor lichte verkeershinder en het verkeer moest er tijdelijk over een rijstrook. (KBD)