Bloemen voor overleden carnavalist 14 februari 2018

02u49 0 Aalst Aan de Sint-Annabrug heeft een goede vriend enkele bloemen opgehangen om de overleden Daniel Bosmans te herdenken.

De 43-jarige carnavalist uit Halle belandde er maandagochtend iets voor half zes in het koude water. Enkele omstaanders probeerden hem nog te helpen door een reddingsboei te gooien, maar hij slaagde er niet in deze te grijpen. Ook de politie ondernam nog een poging hem uit het water te halen, helaas zonder succes. Maandagnamiddag werd hij levenloos uit het water werd gehaald.





Daniel was naar Aalst afgezakt met zijn dochter om carnaval te vieren, maar ze raakten elkaar iets na drie uur uit het oog. Twee uur later belandde de man om een onbekende reden in het water. Wel is het duidelijk dat er geen derden of kwaad opzet in het spel zijn.





De bloemen aan de brug zijn intussen wel weer verdwenen, mogelijk door de hevige wind. (KBD)