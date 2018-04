Blauwe Nacht 24 april 2018

Open Vld organiseert op 30 april opnieuw de Blauwe Nacht in Kaai 17 in Aalst. In Aalst is de Blauwe Nacht ondertussen een vaste waarde geworden op de vooravond van 1 mei. Vanaf 19 uur is er een diner waarop je kan inschrijven. Op het menu staan cava, ravioli van rivierkreeftjes, gemarineerde filet van speenvarken, soepje van aardbeien, munt, zwarte peper. Het kost 55 euro per persoon, drank inclusief. Vanaf 23 uur is het daar feest met Jacci Ricardo. De toegang tot de fuif is gratis. Inschrijven kan via blauwenacht3004@hotmail.com. (RLA)