Blauwe excellenties op de dansvloer op 24 november Rutger Lievens

14 november 2018

18u29 0 Aalst Houdt u van een carnavalsfeestje in stijl, stip dan maar 24 november aan want dan is het de Nacht van de Blaa Biskoppen. Dit mystieke gezelschap van blauwe monseigneurs nodigen hun volgelingen uit om selfies te nemen en de nacht weg te dansen in Kaai 17.

Net zoals bijvoorbeeld de Draeckenieren of Lotjonslos zijn De Blaa Biskoppen een bende carnavalisten die de Aalsterse spirit en spot altijd voorop stellen. Bij de Blaa Biskoppen hangt daar ook nog eens een mystiek, quasi religieus sfeertje rond. Waar ze komen ruik je de wierook al van ver en met hun opvallende blauwe bisschoppelijke gewaden maken ze onlosmakelijk deel uit van de Aalsterse folklore en geschiedenis.

Op 24 november nodigen ze al hun volgelingen uit voor de zogeheten Nacht van de Blaa Biskoppen in Kaai 17. Op het programma: een unieke en stijlvolle avond en nacht in de gezellige Oilsjterse unieke Blaa Biskoppensfeer, met lekkere drankjes, een overvloedig feestmaal, animatie, zang en dans. Er is ook een unieke meet & greet met de monseigneurs. “Druk de hand van uw favoriete monseigneur”, zo luidt het bij de Blaa Biskoppen.

Deelname aan de avond kost 65 euro per persoon, 20 euro per kind. Inschrijven is verplicht. Meer info daarover via de Facebookpagina ‘De vrienden van de #BlaaBiskoppen’.