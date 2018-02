Blaa Biskoppen zuiveren politici van hun zonden 12 februari 2018

02u44 0 Aalst Voor de stoet vertrok, moesten lokale en nationale politici op de biecht bij De Blaa Biskoppen.

Burgemeesters Christoph D'Haese van Aalst en Piet Buyse van Dendermonde, minister Alexander De Croo en zijn vader Herman: zij maakten deel uit van de groep politici die het zuiveringsritueel ondergingen. Voor De Blaa Biskoppen is het een jaarlijkse traditie om de draak te steken met bekende politici op de tribune van de Grote Markt. "Het is een verkiezingsjaar en dus willen wij dat de politici vrij van zonden en met een vrije geest aan de start van de campagne kunnen verschijnen", aldus Blaa Biskop Luc Moereels. "We hebben daar een authentieke biechtstoel van tweehonderd jaar oud voor op de kop kunnen tikken. Daarmee moet het wel lukken." (RLA)