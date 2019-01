Bisdom vraagt 350.000 euro voor Heilig Hartkerk Rutger Lievens

17 januari 2019

14u59 0 Aalst De Heilig Hartkerk in Aalst staat te koop en we weten nu ook hoeveel geld je op tafel moet leggen om ze te kopen: 350.000 euro. De openbare verkoop vindt plaats op 12 april.

Er is nu ook een prijs bekend voor de kerk aan het Pierre Cornelisstadion. “De instelprijs bedraagt 350.000 euro. Het doel is om nu zes weken publiciteit te maken. Tot eind februari kunnen kandidaat-kopers hun voorstel indienen bij ons in een gesloten omslag. Die gaat naar het bisdom. Het is dan aan de bisschop te beslissen welk voorstel het beste past binnen de missie van de kerk. De bisschop heeft een maand de tijd om te beslissen”, zegt de notaris. Op 12 april is er de openbare verkoop. “De geselecteerde kandidaat-kopers zullen daarop uitgenodigd worden", zegt notaris Soutaer.