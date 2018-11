Gesponsorde inhoud BINNENKIJKEN: nieuwe bestemming ‘stadskanker’ op Keizersplein is fenomenaal Van de commerciële redactie

13 november 2018

09u00 1 Aalst Het Keizersplein in Aalst krijgt een serieuze opwaardering. In de leegstaande gebouwen van de voormalige stadsdiensten, die al een aantal jaren leeg stonden, is sinds deze zomer een hip ingericht immokantoor gevestigd. Het interieur, verzorgd door Eronda Woonmode, is totaal onherkenbaar.

“Het kantoor werd volledig op maat gemaakt, naar de noden en wensen van de klant”, zegt Julie De Backer, zaakvoerster bij Eronda Woonmode. “Dat is het sterkste punt van ons familiebedrijf: wij begeleiden onze klanten van A tot Z. Samen met onze interieurarchitecten bekijken we elke ruimte afzonderlijk en bedenken we de best mogelijke ontwerpen voor elke specifieke ruimte.”

“Het gebouw op het Keizersplein is een oud herenhuis met hoge plafonds, dat heeft natuurlijk een specifieke benadering nodig”, zegt Julie De Backer. “Maar ook genoeg opbergruimte en een kitchenette zijn onontbeerlijk in een functionele kantoorruimte. Met onze jarenlange ervaring - het bedrijf bestaat al meer dan 90 jaar - kunnen wij de klant bijstaan met zowel advies, maatwerk, inrichting en afwerking.”