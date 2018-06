Bijenkasten op natuurlijke begraafplaats 02 juni 2018

Komt er binnenkort 'kerkhofhoning' op de Aalsterse markt? Als het van imker Geert Callebaut en zijn bijen afhangt wel. In samenspraak met de dienst Landbouw van schepen Katrien Beulens (CD&V) plaatste hij twee bijenkasten op de stedelijke begraafplaats van Aalst, en binnenkort komt er nog een bijenkast bij. De kasten staan op de natuurlijke begraafplaats, weg van de reguliere graven en in zo'n bijenkast zitten in de zomer al snel 50.000 bijen. "Het was de stad die me vroeg of ik geen bijenkasten wilde plaatsen op het kerkhof. Ik woon in de buurt, dus ik kan er te voet naartoe. De bijen vinden het hier prima, met enkele lindes in de buurt. De bezoekers van de begraafplaats zullen er zeker geen last van hebben. Het zijn zachtaardige diertjes", zegt Geert. (RLA)