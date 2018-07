Big Jump aan Werfplein 07 juli 2018

De Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst organiseren voor de achtste keer de Aalsterse 'Big Jump' op zondag 8 juli om 15 uur. "We springen met zo veel mogelijk mensen in het water om aandacht te vragen voor een propere Dender met groene oevers. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van het drijvend ponton de Dwarsligger aan het Werfplein", zeggen de organisatoren. "Naar aanleiding van de Big Jump doen we een oproep naar meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad. Water in de stad is van belang als ecologische verbinding tussen de stad en de omliggende gebieden. Het water wordt steeds properder en daardoor zien we de in de Dendervallei de terugkeer van spectaculaire soorten zoals fuut, ooievaar en bever. Maar de natuur heeft meer nodig dan proper water alleen; ruimte voor groene oevers als leefgebied voor plant en dier", klinkt het. "In Aalst jumpen we dit jaar om een actieplan te vragen met concrete voorstellen en garanties voor een groen-blauwe ontwikkeling van de zone langs de Dender in Aalst ter compensatie van het schrijnend natuurverlies door de diverse lopende projecten. We vragen in het bijzonder een nieuw Denderpark langs de oevers aan het Wijngaardveld."





De best verklede deelnemers krijgen een prijs. Aangepast schoeisel is verplicht.





(RLA)