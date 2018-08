Biermis in Moorsel: "Drinken mag van de kerk, maar wel met mate" Rutger Lievens

26 augustus 2018

12u20 8 Aalst Priester Dirk Moereels ging zondagochtend geen klassieke mis voor in de kerk van Moorsel, maar wel een 'biermis'. Die werd in het kader van het Streekbierenfestival opgedragen aan de heilige Arnoldus, patroonheilige van de bierbrouwers.

Het Streekbierenfestival vond dit jaar plaats in en rond de kerk van Moorsel. Het weer zat wat tegen, wat ook een invloed had op het aantal bezoekers. "Vorig jaar klokten we af op zo'n vierduizend geïnteresseerden", zegt Rafael Vermeiren van het Streekbierenfestival. "Dit jaar was het mindere weer op zaterdag een spelbreker. Ik denk dat we mochten rekenen op zo'n tweeduizend bezoekers."

Al zat de kerk op zondagochtend goed vol voor de biermis. Priester Dirk Moereels legde de parochianen uit waarom zo'n initiatief kan in een katholieke kerk. "Dat is net zo speciaal aan ons geloof", klonk het. "Van de drie monotheïstische godsdiensten is de onze de enige die geen voedselvoorschriften heeft. Er is maar één richtlijn: matigheid."