Bibfilialen gesloten tot 23 juni 18 juni 2018

02u38 1

De nieuwe hoofdbibliotheek Utopia in Aalst opent nu donderdag 21 juni en daardoor zullen de andere filialen van de bib tijdelijk gesloten zijn. "Donderdag om 20 uur opent de nieuwe hoofdbibliotheek en Academie voor Podiumkunsten Utopia. Om de feestelijkheden van het openingsweekend mogelijk te maken, zijn de filialen in Erembodegem, Herdersem, Nieuwerkerken en Terlinden gesloten van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Met de verhuis, testperiodes en openingsfeesten van Utopia is er veel werk. Daarnaast treedt een nieuw reglement in voege. De sluiting van de filialen is ook nodig om alles aan te passen aan de nieuwe uitleentermijnen in de computersystemen van de bibliotheek." (RLA)