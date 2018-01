Bib De Werf sluit voorgoed de deuren op 28 februari 23 januari 2018

02u47 0 Aalst De hoofdbibliotheek in de Molenstraat sluit de deuren op woensdag 28 februari. Op 21 juni gaat de nieuwe bibliotheek en muziekacademie Utopia open.

"De collectie van 56.085 vboeken, 30.628 jeugdboeken en 68.656 audiovisuele materialen moet een nieuw beveiligingssysteem krijgen en alle boeken moeten nieuwe etiketten krijgen", legt diensthoofd Arnoud Van Der Straeten uit. "Daarna moet alles ingepakt en verhuisd worden. Hiervoor zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers." De bibliotheken in de deelgemeenten blijven wel open. "We vragen de lezers dus enkele maanden geduld voor we de kwantumsprong naar Utopia maken", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Ze kunnen nog altijd terecht in de filialen in Erembodegem, Nieuwerkerken, Herdersem en Terlinden, die extra materialen zullen krijgen." Het afscheid van de oude locatie gebeurt met een grote wafelenbak. Iedereen is uitgenodigd.





De verhuis van de Academie voor Podiumkunsten gebeurt in de zomervakantie. "We moeten daarbij 156 instrumenten verhuizen", zegt directeur Peter Thomas. "Op 1 september starten we in een nieuwe en schitterende locatie." (RLA)