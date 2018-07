Bezorgdheid over nieuw zwembad UITSTEL BESLISSING OVER GUNNING BRENGT SUBSIDIES IN GEVAAR CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u48 0 Aalst Schepen Ilse Uyttersport (CD&V) is bezorgd over het uitstellen van de beslissing over de gunning van het nieuwe zwembad. Dat brengt volgens haar de toegekende subsidies in gevaar. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) roept op tot kalmte en benadrukt dat zijn partij de afspraken zal nakomen.

De stad plant tegen 2020 een nieuw zwembadcomplex in Aalst. Afgelopen maandag zou er op de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf SportAG een beslissing worden genomen over de gunning van dat nieuwe stedelijk zwembad, maar meerderheidspartijen N-VA en SD&P gaven verstek. Ilse Uyttersprot (CD&V), voorzitter van de Raad van Bestuur en schepen van Sport, maakt zich zorgen om het uitstel van de beslissing. "We konden niet overgaan tot de gunning van het project. Elke dag vertraging brengt de toegekende subsidies voor het zwembad in gevaar", aldus Uyttersprot. Het dossier voor het nieuwe zwembad startte in 2015, toen de Aalsterse meerderheid in de gemeenteraad toestemming vroeg voor de subsidieaanvraag voor de vernieuwing van het stedelijk zwembad. Vlaams minister van Sport Muyters kende uiteindelijk een bedrag van 1,6 miljoen euro toe voor het totale project. "Het project voor de renovatie en de nieuwbouw van het dertig jaar oude zwembad zit binnen het afgesproken budget van de meerderheid. De Aalsterse gemeenteraad gaf vorige week unaniem groen licht aan het RUP voor de bouw van het nieuwe stedelijk zwembad. Niets stond de gunning voor de bouw nog in de weg. Dit getreuzel kost de stad mogelijk de toegezegde subsidies. Iedere euro Vlaamse subsidies die Aalst kan ontvangen, moet worden gebruikt. Ik raad alle Aalsterse zwemmers aan te profiteren van het mooi weer om te gaan zwemmen, nu het nog kan. Gezien de staat van de installaties van het zwembad kunnen we dit project niet verder uitstellen."





In schoonheid eindigen

Volgens Uyttersprot moet de beslissing nog voor 15 juli worden genomen, wil de stad geen subsidies verliezen. "Ik hoop dat de burgemeester zijn best doet om zijn ploeg op één lijn te krijgen." N-VA roept op tot kalmte in het dossier. "We hebben met deze ploeg de voorbije vijf jaar goed gewerkt," zegt burgemeester Christoph D'Haese. "Ik hoop dat we ook in schoonheid kunnen eindigen. Het is nu nog te vroeg om de verkiezingskoorts de overhand te laten halen." D'Haese stelt dat N-VA voorstander blijft van een nieuw zwembad en al de gemaakte afspraken zeker wil nakomen. "We hebben dit dossier tot nog toe alle steun gegeven, maar dit betekent niet dat we gelijk welk financieel engagement willen aangaan. Dit gaat over een zeer belangrijke investering waarbij we bovendien de komende dertig jaar de werking van het zwembad extra moeten subsidiëren. In 2050 zal men nog betalen voor de beslissing die we vandaag zouden nemen. Men zal het ons niet kwalijk nemen dat we eerst overtuigd willen zijn dat we de beste beslissing nemen."