Bezoekers en patiënten vanaf 26/1 welkom in personeelsrestaurant van ASZ Rutger Lievens

23 januari 2019

17u36 0 Aalst Patiënten en bezoekers kunnen opnieuw samen genieten van een maaltijd in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. In november ging de cafetaria op het gelijkvloers dicht. Vanaf 26 januari kunnen bezoekers en patiënten terecht op de verdieping -1 in wat tot nu toe personeelsrestaurant was.

“Vanaf zaterdag 26 januari 2019 zal het personeelsrestaurant op campus Aalst (hoofdgebouw, -1) als tussentijdse oplossing worden opengesteld voor bezoekers en patiënten. Op deze manier wil het ASZ een eetgelegenheid aanbieden waar patiënten en bezoekers tijdens het wachten iets kunnen nuttigen”, zegt het ziekenhuis.

Koude schotels

“Het personeelsrestaurant zal elke dag voor externen toegankelijk zijn vanaf 14 uur tot 19 uur. Het aanbod voor externen bestaat uit aperitiefhapjes, koude maaltijden (belegde broodjes, salades en koude schotels), koude en warme dranken (koffie, thee, verse soep, warme chocolademelk en frisdranken). Verder is er ook nog een dessertcorner aanwezig”, aldus het ziekenhuis.

“Aan het onthaal op campus Aalst is er een ontspanningsruimte voorzien met een automatenwand waar we vooral het kleine snoepgoed en frisdranken, dag en nacht, zullen verkopen. Tevens zal er koffie verkocht worden in de winkel aan het onthaal”, luidt het.