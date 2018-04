Bezoek top Sint-Martinuskerk 13 april 2018

Op zondag 22 april kan je op Erfgoeddag de top van de Sint-Martinuskerk in Aalst bezoeken. "De Aalsterse hoofdkerk 'Sint Martinus' bevindt zich in het midden van een restauratieproces en doet mee aan de Erfgoeddag. De bezoeker van de kerk kan op 22 april kiezen voor zijn of haar favoriete erfgoedverhaal. Over hoe Rubens in contact kwam met de hophandelaars en voor hen een groot altaarstuk maakte. Of over de brand die in 1947 het dak van de kerk verwoestte. Of over hoe priester Daens vanop de preekstoel de gelovigen toesprak", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "De kers op de taart vormt een bezoek aan de stellingen in de noordoosthoek van de kerk. Van daaruit kunnen bezoekers de kerk van dichtbij bezichtigen en tegelijk een unieke blik werpen op de stad. Om praktische redenen moeten we het aantal inschrijvingen voor dit deel van het bezoek helaas beperken tot 150", zegt Karim Van Overmeire. "Snel zijn is dus de boodschap."





Inschrijven kan via de website en de balie van de Werf tot en met zaterdag 21 april 12 uur op www.ccdewerf.be. (RLA)