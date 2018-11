Bezieler Casa Del Mundo en winnaar Vredesprijs Rik Van Woensel is overleden Rutger Lievens

28 november 2018

11u18 0 Aalst Bekende Aalstenaar Rik Van Woensel is op 67-jarige leeftijd overleden na een ziekte. De stad verliest daarmee een van zijn actiefste vrijwilligers. Hij zette zich onder meer in voor 11.11.11 en was de drijvende kracht achter Casa Del Mundo. Van Woensel kreeg de Vredesprijs van 2009.

‘Met grote droefheid nemen we afscheid van ons lieve vake’, zo meldt de familie het overlijden van Rik Van Woensel op sociale media. Van Woensel was al een tijdje ziek, toch komt het nieuws onverwacht. Rik Van Woensel ontving in 2009 de Vredesprijs voor zijn vrijwilligerswerk in Aalst. Zijn werk voor Casa Del Mundo, het jaarlijkse wereldfeest waarvan hij de drijvende kracht was, springt het meest in het oog. Hij was niet alleen voorzitter van de Raad voor Internationale Samenwerking maar was ook actief bij onder meer 11.11.11, Vredeseilanden Aalst en Aalst Fairtrade Gemeente.

Eind augustus stuurde hij nog een persbericht uit waarin hij pleitte voor meer actie tegen de klimaatopwarming: “Casa del Mundo heeft het dit jaar over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Die werden drie jaar geleden door de leden van de Verenigde Naties, dus ook door België, goedgekeurd. Ze zijn ambitieus en van cruciaal belang voor de mensheid en de planeet. Bestrijden van armoede, zorgen voor schone lucht, duurzame steden, acties tegen de klimaatopwarming,…”