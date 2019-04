Beyoncé (14) en Fleur (13) winnen Belgisch kampioenschap duodans Rutger Lievens

11 april 2019

13u20 2 Aalst Beyoncé Vander Elst (14) en Fleur Staelens (13) van dansschool Show Off Dance Complex uit de Moorselbaan in Aalst wonnen het Belgisch kampioenschap Duo van de United Dance Organisation. De meisjes dansen binnenkort op het Europees en wereldkampioenschap.

Aalsters danstalent heeft de gouden medaille gewonnen op een prestigieuze danswedstrijd in Antwerpen. “Dit was een Belgisch kampioenschap van UDO, de United Dance Organisation. Op het podium stonden verschillende duo’s en een jury koos degene met de beste danskwaliteiten eruit”, zegt Charlene De Backer van dansschool Show Off Dance Complex. “Ze dansen al enkele jaren samen als duo en het klikte meteen. Beyoncé en Fleur werden nu ook geselecteerd voor het EK in Veldhoven in mei en het WK in Blackpool in augustus.”

