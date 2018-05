Bewoners zaaien klaprozen op Pier Kornel 03 mei 2018

Buurtontwikkelaar Matexi en Re-Vive organiseerden een buurtevenement waarbij samen met de bewoners vann Pier Kornel in Aalst het braakliggend stuk grond bezaaid werd met klaprozen. "Nog voor de zomervakantie zal de buurt kunnen genieten van een fleurig bloemenveld", klinkt het. "Na de kerstdrink, die we vorig jaar organiseerden, was het enthousiasme zo groot dat één van de buurtbewoners ons contacteerde om samen een nieuw buurtevenement op te zetten. Voor de gezelligheid was ook de ijscoman van de partij. Het is zeer fijn om te zien dat deze woonbuurt uitgroeit tot een warme thuis vol sympathieke buurtbewoners", vertelt Trui Tydgat, projectontwikkelaar Matexi Oost-Vlaanderen.





(RLA)