Bewoners woonzorgcentrum zoeken verkoeling:"Een voetbadje tegen de hitte, zalig!" Rutger Lievens

25 juli 2018

16u37 0 Aalst De OCMW-woonzorgcentra van Aalst nemen extra maatregelen tegen de hitte. "Met richtlijnen, tips maar ook met het uitdelen van verfrissingen en het plaatsen van extra mobiele airco’s doet het bestuur er alles aan om de leef- en werkomgeving zo koel mogelijk te houden", klinkt het.

Mariëtte De Brouwer (83) en Marie-Louise Buyl (82) steken de voeten in het water in een ruimte met airco in woonzorgcentrum Mijlbeek in Aalst. Het voetbad doet zijn werk. "Zo zalig", schateren ze. "Het was eens nodig. Dit doet eens goed", zegt Mariëtte. "Dat heb je thuis allemaal niet hé. In het woonzorgcentrum wel. Ja de hitte speelt ons parten maar we trekken onze plan. Op tijd eens het raam openzetten. In 1976 hebben we dit ook meegemaakt, maar dat duurde precies toch zo lang niet als nu."

In de woonzorgcentra gelden er vanaf vandaag maatregelen tegen de hitte. "Aan het personeel is gevraagd om de leefruimte zoveel mogelijk te ventileren op het juiste tijdstip en de zonwering maximaal in te schakelen opdat de woonzorgcentra zo koel mogelijk blijven", zegt Sarah Smeyers (N-VA) van het OCMW in Aalst. "Conform het hitteplan worden animatieactiviteiten aangepast en ziet het personeel erop toe dat de bewoners voldoende drinken en lichte kledij dragen. De temperaturen worden meermaals per dag opgemeten", zegt ze.

“Ondanks deze maatregelen, is het zowel voor bewoners als personeel puffen. Daarom heeft het OCMW extra mobiele airco’s aangekocht om de temperatuur in de leef- en personeelsruimten laag te houden. Ook de voeding en de dranken zijn aangepast. Vandaag kregen de bewoners bijvoorbeeld ijsthee aangeboden en voor het personeel zijn er ijsjes en gekoelde dranken voorzien", aldus Smeyers.

“Werken in deze hitte is niet evident. Voor al onze personeelsleden proberen we toch een oplossing te zoeken. Onze medewerkers in de Gasthuisstraat kunnen terecht bij de collega’s van de stad, ventilatoren draaien op volle toeren en er zijn een aantal zalen waar het wel écht koel is", zegt ze.

Ook voor het stadspersoneel van Aalst zijn er extra maatregelen genomen. "Die gelden voor alle medewerkers van Cluster Facility en van dienst Onderhoud openbaar domein waarvan de personeelsleden buitenwerk dienen te verrichten of in een niet geklimatiseerd gebouw hun job uitvoeren", zegt schepen van Personeel Dylan Casaer (Lijst A). "Er wordt gewerkt van 6 tot 13 uur en dit wordt beschouwd als een volledige dag werken. We bieden gekoed water aan en er mag regelmatig worden gepauzeerd."