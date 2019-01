Bewoners verwittigden zelf brandweer toen ze gewekt werden door het krijsen van hun vogels Koen Baten

02 januari 2019

Bij de brand op de Dendermondsesteenweg in Aalst verwittigden de bewoners zelf de Aalsterse brandweer nadat ze gewekt werden door het krijsen van de vogels, die vermoedelijk reageerden op de rook die in de woning hing. Dat laat de eigenaar zelf weten. “Onze vogels maakten een hels lawaai, waarop ik wakker werd, de deur opende en de rook opmerkte”, aldus Michael. “We konden niet meer naar beneden, al die tijd hing ik aan de lijn met de brandweer om te horen wat ik moest doen", klinkt het. Uiteindelijk zijn de bewoners gered door een buurman die net thuis kwam van een feest. “Ik had mijn kinderen door het raam gestoken en daarna hielp de man ons naar beneden", klinkt het.

Verschillende huisdieren overleefden de brand helaas niet.