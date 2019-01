Bewoners opgeschrikt door onbekende personen die door tuin lopen Koen Baten

20 januari 2019

15u50 0 Aalst Op de Brusselsesteenweg in Erembodegem hebben zaterdagavond enkele bewoners verschillende personen zien rondlopen in de tuin bij Els Neukermans. “Rond 22.30 uur kreeg ik van de buren een bericht dat er iemand in de tuin liep. Ook bij de buren naast ons liep er iemand in de tuin”, vertelt Els. “We zijn dan gaan kijken en zagen inderdaad iemand lopen. Op dat moment wisten we niet of het inbrekers waren of niet", klinkt het.

De woning van Els grenst aan een leegstaande woning waar de personen kwamen uitgewandeld. Het huis bevindt zich op de Brusselsesteenweg aan de vroegere Lidl. De politie werd daarna onmiddellijk verwittigd. “De buren zijn dan gaan kijken in het huis en zagen daar enkele matrassen liggen, dus mogelijk gaat het om krakers", zegt Els. De politie kwam ter plaatse en zou enkele personen opgepakt hebben, maar dit nieuws werd niet bevestigd. De woning staat al een tijdje leeg. Volgens de buren zouden er meermaals personen verblijven. “Ook de kachel zou daar al gebruikt zijn. Wie die personen waren, weten we niet, maar het was toch even schrikken", zegt Els.