Bewoners opgeschrikt door oefening federale politie 30 januari 2018

02u44 0 Aalst Heel wat Aalstenaars die rond het Colinetplein wonen in Aalst, werden gisteren opgeschrikt door een politieactie aan het pleintje.

Rond 13.15 uur kwam er een gehavende donkergrijze wagen op het plein gereden, achternagezeten door tal van anonieme wagens van de politie. Daar werd hij klemgereden door de politie en werden twee mannen die een bivakmuts droegen overmeesterd door enkele agenten in burger. Zij werden op straat gelegd en geboeid en daarna meegenomen. Een kwartier later was alles afgelopen en was er geen politieman meer te zien. Op sociale media werd intussen druk gespeculeerd over wat er gaande was. Uiteindelijk bleek het om een oefening te gaan van de federale politie. Burgemeester Christoph D'haese bevestigt dat het om een oefening ging. "Het was een actie van de speciale interventiedienst DSU uit Brussel. Zij zoeken een setting uit waarin alles zo echt mogelijk lijkt. Er was dus geen reden tot paniek", aldus D'haese. (KBD)