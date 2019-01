Bewoners ontsnappen via dakraam aan vlammen en kruipen bij buurman naar binnen: twee huisdieren overleven brand niet Koen Baten

01 januari 2019

10u12 3

Op de Dendermondsesteenweg in Aalst is rond 9 uur een brand uitgebroken in een woning. Alle vijf de bewoners waren op het moment van de brand aanwezig en bevonden zich op de bovenste verdieping. Het was de buurman die de brand opmerkte en de bewoners kon verwittigen. Omdat zij niet meer naar beneden raakten door de hevige rookontwikkeling, klommen ze allemaal door het dakvenster naar de buurman. Alle gezinsleden werden weggebracht naar het OLV ziekenhuis in Aalst en waren in shock. De brandweer vond de vuurhaard op het gelijkvloers en kon het vuur snel blussen. “De woning heeft heel wat rookschade opgelopen”, aldus Luitenant Van Paepeghem. “Gelukkig konden de bewoners zich wel redden. Twee papegaaien overleefden de brand wel niet. Een kat kon nog net naar buiten lopen", klinkt het.

De woning werd na de brand grondig verlucht en gecontroleerd door de brandweer. Ook de aanpalende woningen werden onderworpen aan een controle. Het huis links had lichte rookschade binnenin en werd even verlucht door de brandweer.

De Dendermondsesteenweg was tijdens de interventie volledig afgesloten voor het verkeer.