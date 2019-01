Bewoners lopen CO-intoxicatie op Koen Baten

04 januari 2019

16u08

In de Maanstraat in Aalst werd de Aalsterse brandweer vrijdag kort na de middag opgeroepen voor een co-intoxicatie. De brandweer ging onmiddellijk ter plaatse om een controle te doen van de woning. De bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is op dit moment nog niets bekend. Ook de oorzaak over de co-intoxicatie is nog onduidelijkheid.