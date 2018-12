Bewoners halen opgelucht adem dankzij komst van vangrail op Moorselbaan Koen Baten

03 december 2018

17u47 1 Aalst De buurtbewoners op de Moorselbaan kunnen opgelucht ademhalen. Sinds enkele dagen geleden heeft de stad Aalst een vangrail laten plaatsen aan de scherpe bocht waar de afgelopen maanden drie zware ongevallen gebeurden. Telkens werd er heel wat materiële schade veroorzaakt en vielen er ook gewonden. Met de komst van de vangrail hopen de bewoners nu dat het toch een pak veiliger zal worden. “Al is het natuurlijk wel afwachten tot het volgende ongeval", zegt Gunther Deleu, die bij het eerste ongeval ook zware schade opliep.

Eindelijk is hij er. De vangrail aan de Moorselbaan, waar de bewoners zolang naar gevraagd hebben werd geïnstalleerd. Bovenop de vangrail opvallende gele pijlen om aan te tonen hoe gevaarlijk de bocht wel is. Heel wat buurtbewoners waren in paniek toen er in een kleine maand tijd maar liefst drie zware ongevallen gebeurden. Het eerste ongeval gebeurde op 7 september 2018. Een Mercedes ging toen uit de bocht en vernielde maar liefst zeven wagens, waaronder meerdere volledig rijp voor de schroothoop.

Op 21 oktober was het opnieuw zo ver, maar dit keer in de tegenovergestelde richting. De zoon van Bert Kruismans ging er toen met zijn wagen rechtdoor, vernielde een elektriciteitskast en kwam op zijn dak terecht even verderop. De herstellingswerken aan de elektriciteitskast zijn intussen nog altijd bezig. Een week later was het opnieuw zover. Een bestuurder maakte een inhaalmanoeuvre en botste frontaal met een tegenligger. De ravage was gigantisch en de bestuurder raakte zwaargewond. De Moorselbaan was urenlang afgesloten voor het verkeer.

Het moment voor de buurtbewoners om op tafel te kloppen. Al na het eerste ongeval werd er geroepen dat de bocht gevaarlijk was. De stad beloofde maatregelen in afwachting van de heraanleg van de drukke steenweg. “De stad heeft duidelijk zijn woord gehouden", zegt Gunther. “Ik moet burgemeester D’haese hiervoor bedanken. De vraag van de vangrail kwam er vanuit verschillende bewoners en het is een goede zaak dat hij nu ook geplaatst werd", klinkt het.

Gunther voelt zich door de plaatsing een pak veiliger. “Uiteraard kunnen hier nog zware ongevallen gebeuren, en het zal afwachten zijn tot het weer zo laat is. Maar de wagens zullen toch al niet meer tot bij ons op de oprit belanden, waardoor de schade ook bij ons veel minder zal zijn.” Helemaal is hij het ongeval nog niet vergeten. “Ik zet mijn wagen nog steeds binnen in de garage, en dat zal ik ook blijven doen. Ik ben al ontzettend tevreden met de komst van de vangrail. Hij had misschien nog iets langer gemogen, maar de landbouwer moet natuurlijk ook nog op zijn land terecht kunnen", klinkt het.

Ook andere buurtbewoners zijn tevreden met de plaatsing er van. “Het is zeker geen slechte zaak, de vangrail zal voor meer veiligheid zorgen en ons alleen maar ten goede komen. Het zal heel wat impact voor ons tegenhouden", klinkt het.