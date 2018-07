Bewoner valt in slaap en vergeet kookpot op vuur Koen Baten

28 juli 2018

In de Koolstraat in Aalst belde een buurtbewoner iets voor 10.00 uur naar de brandweer omdat er rookontwikkeling was ontstaan in een appartement. Een bewoner had een kookpot op het vuur gezet en was even in de zetel gaan zitten. Daar viel hij terug in slaap waardoor de pot plots vuur vatte en er een hevige rookontwikkeling was ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse maar hoefde niet te blussen en kon de kookpot snel naar buiten brengen. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.