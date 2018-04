Bevraging over zwerfkatten 06 april 2018

De UGent wil weten hoe mensen tegenover zwerfkatten staan in hun stad of gemeente en organiseert via www.aalst.be ook een bevraging in Aalst. "De Universiteit Gent ontwikkelde in het kader van het POPCAT-onderzoek een enquête die onderzoekt hoe men denkt over katten. Hebben de dieren een invloed op de sociale cohesie in een buurt? Hebben ze een invloed op de netheid van een buurt? Hoe staat men tegenover het zwerfkattenbeleid van je stad/gemeente? Met die antwoorden krijgt UGent meer zicht op de noodzaak en de manieren om de huidige zwerfkattenpopulatie beter te beheren", klinkt het.





Je kan de enquête invullen via de website van de stad. Voor meer informatie over het onderzoek kan je terecht op de website van de UGent of kan je je richten naar mevrouw Ciska De Ruyver, Ciska.DeRuyver@Ugent.be. (RLA)