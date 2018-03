Bevraging over veiligheidsgevoel 21 maart 2018

02u42 0

Binnenkort valt een enquête met als thema 'veiligheid' in de brievenbus van verschillende Aalstenaars. "Via de Veiligheidsmonitor, een bevolkingsbevraging, word je als burger bevraagd over onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd, krijgen de enquête in de bus", aldus de stad Aalst. "De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in de stad. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht, zodat ze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen." (RLA)