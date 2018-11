Beversporen op 4 kilometer van Grote Markt, Natuurpunt droomt van terugkeer otter Rutger Lievens

15 november 2018

11u49 0 Aalst Medewerkers van de stad Aalst troffen deze ochtend sporen van een bever aan langs de Dender tussen het Wijngaardveld en Herdersem. Op amper vier kilometer vogelvlucht blijken bevers te wonen, valt af te leiden van de afgebeten bomen en takken. De bever is in Aalst en is hier om te blijven, volgens Natuurpunt, net zoals de slechtvalk, de vos en de steenmarter. “Nu nog de terugkeer van de otter en de cirkel is rond”, zegt Rik De Baere.

Aalst is een stad, maar de natuur is vlakbij. Langs de Dender, tussen het industrieterrein Wijngaardveld en betoncentrale De Witte vonden arbeiders van de stad Aalst sporen van bevers aan. Afgeknaagde boomstammen wijzen erop dat bevers actief zijn in dit gebied, op amper 4 kilometer vogelvlucht van de Grote Markt van Aalst.

Rik De Baere van Natuurpunt is helemaal niet verrast. “We weten al lang dat er bevers in de Dender zwemmen. 15 jaar geleden zijn ze weer opgedoken in ons land, onder meer in de Vlassenbroekse polders (boven Dendermonde, nvdr.)”, zegt hij. “Vijf jaar geleden werden ze al gesignaleerd in Lebbeke, twee jaar geleden zagen vissers aan bouwcenter Van Den Nest een bever voorbij zwemmen. Ondertussen werd er al eens een gespot in Ninove. Die moet via Aalst naar daar gezwommen zijn.”

Er zijn nog geen klachten binnengekomen over de bevers. “Soms is er overlast omdat ze een dam bouwen en dat er dan overstromingsgevaar is, maar dat is in deze regio niet het geval. Ze bouwen dammen om te kunnen wegduiken in diep water, maar de Dender en de omliggende beken zijn diep genoeg. Hun nest maken ze vaak gewoon in een gat in de oever van de Dender. In de winter durven ze wel eens schors van bomen wegknabbelen”, zegt De Baere.

Met een gezondere Dender en een beter leefmilieu keert de fauna dus weer naar onze streek. In de lucht vliegen slechtvalken en de ooievaar wordt ook regelmatig gespot. De vos is al langer terug, in Aalst zit het ook vol met steenmarters en de bever is nu ook een vaste waarde. “Een wolf moeten we hier niet direct verwachten, daarvoor is het Denderbekken te nat. Maar we dromen van de terugkeer van de otter. Dat zou de klap op de vuurpijl zijn, dan is de cirkel rond”, zegt De Baere van Natuurpunt. “Om de terugkeer van de otter mogelijk te maken moeten we de oevers van de Dender zoveel mogelijk natuurlijk houden. Bij De Waterweg zijn er plannen om die te verharden, daar verzetten we ons tegen.”