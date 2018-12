Bevallen is duurst in OLV GROTE PRIJSVERSCHILLEN TUSSEN ZIEKENHUIZEN IN REGIO Rutger Lievens

05 december 2018

08u59 0 Aalst Een kind op de wereld zetten kost in het OLV-ziekenhuis van Aalst dertig euro meer dan wanneer je tien kilometer verderop in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde bevalt. In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas betaal je zelfs 51 euro minder. Een knie laten opereren is dan weer het goedkoopst in het ziekenhuis van Lokeren. In Aalst betaal je daarvoor bijna negentig euro meer.

De cijfers komen van de Christelijke Mutualiteit (CM), dat de tarieven in de ziekenhuizen analyseerde. Het is frappant hoe groot vooral de verschillen zijn tussen een opname in een eenpersoonskamer en een twee- of meerpersoonskamer. "Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen in 2017 gemiddeld opnieuw met 3,5 procent gestegen, bovenop de index", zegt zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. "Het verschil in kostprijs tussen een opname in een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen wordt daardoor steeds groter. Zo betaal je voor een bevalling in een kamer voor twee of meer personen gemiddeld 181 euro. In een eenpersoonskamer is dat 1.390 euro. Het plaatsen van een stent kost in een kamer voor twee of meer personen 254 euro, in een eenpersoonskamer is dat maar liefst 2.074 euro."

Er zijn ook grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Bevallen in het ene ziekenhuis kost je meer dan in het andere. Zo betaal je in het OLV-ziekenhuis van Aalst 207 euro voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer bij een bevalling. In de regio is geen enkel ziekenhuis duurder. In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas betaal je 156 euro, in het ASZ in Aalst 171 euro, in Lokeren 173 euro en in het ziekenhuis van Dendermonde betaal je 172 euro. Wil je op een eenpersoonskamer liggen, dan moet je diep in je portemonnee tasten. In het OLV-ziekenhuis betaal je 1.389 euro.

Ook bij het plaatsen van een heupprothese is het OLV-ziekenhuis van Aalst het duurst. Je betaalt er 863 euro als je voor een tweepersoonskamer kiest. In het ASZ in Aalst is het ongeveer even duur: 856 euro. In Sint-Niklaas betaal je 841 euro en in Dendermonde 812 euro. Het goedkoopst is het in het ziekenhuis van Lokeren: 775 euro.

Voor knie-operatie naar Lokeren

Een operatie aan de knie is dan weer het goedkoopst in Lokeren: 119 euro. Het OLV-ziekenhuis doet dit voor 122 euro, in het ASZ kost het 126 euro. Het duurst is de operatie aan de meniscus in Sint-Niklaas (132 euro) en Dendermonde (144 euro).

Vergelijk nog meer tarieven op www.hln.be/barometer