Betonmixer rijdt tegen voorligger in file op E40 16 mei 2018

Op de E40 in Nieuwerkerken zijn gisterenochtend rond 10.00 uur twee vrachtwagens met elkaar in aanrijding gekomen in de richting van Brussel. Een betonmixer zag vermoedelijk een manoeuvre te laat van zijn voorligger die aan het afremmen was in de file die er stond aan de afrit. De betonmixer liep aanzienlijke schade op aan de cabine en kwam met zijn neus op de tweede rijstrook terecht. De chauffeur raakte gewond. Hij werd bevrijd door de brandweer en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Bij het ongeval was ook een derde voertuig betrokken dat tegen de betonmixer reed, maar dat liep heel lichte schade op en er vielen geen gewonden. Twee rijstroken waren in de richting van Brussel een tijdlang afgesloten. (KBD)