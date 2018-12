Betonmixer rijdt in op verschillende wagens op E40 Koen Baten

11 december 2018

19u00 18

Op de E40 in Nieuwerkerken richting Brussel heeft een betonmixer verschillende wagens aangereden in een file. Vermoedelijk merkte de bestuurder de file te laat op en kon hij de voertuigen niet meer ontwijken. Meerdere voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen bij het ongeval. Door de aanrijding zij er twee rijstroken afgesloten, wat voor extra file zorgde in de richting van Brussel. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Vier voertuigen moesten getakeld worden, waaronder de betonmixer.