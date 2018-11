Betongsessie met Smif-N-Wessun, Illa J en Lefto in Cinema Rutger Lievens

18 november 2018

17u27 1 Aalst Op 24 november kun je in Cinema in Aalst terecht voor een avondje hip hop. In de Betongsessie van volgende zaterdag staan Amerikanen Illa J en Smif N Wessun en hiphopper van eigen bodem Lefto op het podium van Cinema.

Als het weer zonnig is, kun je naar het skatefestival Betong in het stadspark van Aalst, maar ook bij deze winterse temperaturen is er plaats voor hip hop in Aalst. Op zaterdag 24 november vindt in Cinema een Betongsessie plaats. De deuren openen om 20.30 uur. Het eerste live optreden van Illa J start om 21.30 uur. Ilja J is bij velen bekend als het jongere broertje van hiphop-icoon J Dilla, maar is een van Detroits meest talentvolle rappers. Smif N Wessun is een duo uit Brooklyn met 220.000 volgers op Facebook. Hun debuutalbum uit 1995 ‘Dah Shinin’ geldt nog steeds als een van de meest invloedrijke albums uit die periode en vindt dankzij singles als ‘Bucktown’ en ‘Wrekonize’ nog altijd zijn weg naar hedendaagse playlists. Dj-sets door Lefto voor, tussen en na de shows.