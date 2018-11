Bestuurster wijkt uit voor kat en botst frontaal met tegenligger Koen Baten

30 november 2018

08u08 0

Op de N41 in Hofstade zijn deze ochtend rond 06.45 uur drie voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval ter hoogte van de Hekkestraat. Een bestuurster reed er met haar Nissan richting Dendermonde toen ze plots werd opgeschrikt door een kat die de straat over stak. Hierdoor gooide de vrouw haar stuur om en raakte ze een Volkswagen. Door het manoeuvre kwam de vrouw op het andere rijvak terecht waar ze even verderop frontaal botste met een tegenligger die richting Aalst reed. De drie voertuigen liepen aanzienlijke schade op, maar er raakte niemand gewond. Door het ongeval was de N41 een tijdje afgesloten voor het verkeer, dat langs de parallelweg wel nog door kon rijden, maar wel zorgde voor lichte hinder. De Aalsterse brandweer is ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Alle drie de voertuigen worden getakeld.