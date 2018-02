Bestuurster slipt op afrit 12 februari 2018

Aan de afrit van de E40 in Erembodegem, richting Brussel, is zaterdag omstreeks 9 uur een 58-jarige dame uit Burst met haar Renault Twingo aan het slippen gegaan. Ze botste tegen betonblokken en kwam pas een heel eind verderop tot stilstand. De brandweer moest haar uit het voertuig bevrijden. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, haar wagen was rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was de afrit ongeveer een uur lang afgesloten. (KBD)