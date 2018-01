Bestuurster rijdt in Hollestraat tegen geparkeerde auto 02u28 0 KBD De bestuurster van de BMW (vooraan) reed tegen de Mercedes die twintig meter verder tot stilstand kwam.

Een bestuurster is gisterochtend in de Hollestraat in Moorsel met haar BMW tegen een geparkeerde Mercedes gereden. De vrouw reed in de richting van Wieze toen ze om een ng onbekende oorzaak met hoge snelheid tegen de Mercedes knalde. Die laatste wagen werd twintig meter verder gekatapulteerd en kwam tot stilstand in de graskant. Volgens enkele buurtbewoners was de voorruit van de BMW nog niet helemaal ontdooid door het koudere weer en zag ze bijgevolg de geparkeerde auto niet. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse. De vrouw raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen liepen zware schade op en zijn volledig vernield. De brandweer van Aalst kwam de brokstukken opruimen. De straat was een tijd afgesloten voor de takelwerken.





(KBD)