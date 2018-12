Bestuurster gewond na aanrijding op Geraardsbergsesteenweg Koen Baten

27 december 2018

09u32 0

Op de Geraardsbergsesteenweg in Erembodegem is gisterenavond iets voor 23.00 uur een aanrijding gebeurd tussen twee personenwagens. Een bestuurder kwam uit de richting van Haaltert, het andere voertuig reed richting Haaltert. Aan de Dreefstraat wou de personenwagen links afslaan, maar zij schatte vermoedelijk de afstand verkeerd in van het aankomende voertuig en reed vol in de flank van de wagen. De Volkswagen ging rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting op de weg terecht. De materiële schade was groot. Een bestuurster raakte ook gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Beide voertuigen moesten getakeld worden, de verkeershinder bleef beperkt.