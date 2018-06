Bestuurster botst tegen boom 19 juni 2018

Op de Leopoldlaan in Aalst is zondagavond iets na 23.30 uur een bestuurster van een Kia de controle over haar wagen verloren. Ze botste met haar wagen tegen een boom op de middenberm. De klap was niet min. De vrouw raakte hierbij gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De passagiers raakten niet gewond. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, want ze reed net op een recht stuk. De brandweer kwam ter plaatse, want de boom was op de rijbaan terechtgekomen. De brandweer moest de boom verzagen. De verkeershinder bleef beperkt. De wagen is volledig vernield en werd getakeld.





(KBD/Foto KBD)