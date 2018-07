Bestuurster belandt op haar dak op E40 Koen Baten

21 juli 2018

15u56 2

Op de E40 in Nieuwerkerken is deze middag rond 14.30 uur een zwaar ongeval gebeurd in de richting van Oostende. Een bestuurster reed er met haar Citroën Saxo op de linkerrijstrook toen ze plots de controle verloor. Vermoedelijk voerde ze een verkeerd stuurmanoeuvre uit. Hierdoor botste ze met haar wagen tegen de betonblokken, ging ze over de kop en belandde ze enkele meters verder op haar dak. De ravage was groot en de weg lag bezaaid met materiaal vanuit de wagen. De vrouw zelf kon het voertuig eigenhandig verlaten, maar werd wel gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de linker- en middenrijstrook een tijdlang afgesloten. Het verkeer kon er maar moeizaam door wat voor een file zorgde in de richting van Oostende. De brandweer van Aalst kwam ook ter plaatse om de brokstukken en een grote hoeveelheid glas op de rijbaan te verwijderen.