Bestuurder zonder rijbewijs vlucht weg van politie die hem wil controleren Koen Baten

24 maart 2019

04u23 19 Aalst Een politieachtervolging van verschillende kilometers lang is spectaculair beëindigd. De achtervolging begon aan de N460 in Haaltert en eindigde in het Osbroek in Aalst. De Peugeot 2008 ramde er een poort en kwam daarna tot stilstand tegen een boom in een natuurgebied enkel toegankelijk voor voetgangers. De politie wou overgaan tot controle van het voertuig nadat het zich verdacht gedroeg. De chauffeur ging op de vlucht omdat hij niet over een rijbewijs beschikte.

De achtervolging begon op het grondgebied van Haaltert kort voor 02.00 uur ’s nachts. “Het voertuig trok onze aandacht bij een van onze patrouilles”, aldus commissaris Wim Van Vaerenbergh. “Toen ze over wilden gaan tot controle sloegen de inzittenden op de vlucht.” De politiezone van Haaltert/Denderleeuw kon samen met de politie van Aalst de achtervolging eindigen aan de Orangeriestraat in Aalst. In totaal werd er een achtervolging ingezet van minstens twee kilometer. De Peugeot reed in de Orangeriestraat een privéterrein op van de Vlaamse milieumaatschappij en ramde even verderop een grote metalen poort. Het zou gaan om het eigen voertuig van de inzittenden en geen gestolen wagen.

Toen kwamen ze in het natuurgebied Osbroek terecht en reden ze gewoon verder op het wandelpad. In een scherpe bocht reed het voertuig rechtdoor en knalde het tegen een boom. De wagen raakte zwaar beschadigd en vloog mogelijk in brand, want het blustoestel lag naast de wagen en werd gebruikt. “De personen van het voertuig liepen lichte verwondingen op. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor een controle en werden daarna verhoord door de Aalsterse politie”, aldus Van Vaerenbergh. De politie laat ook nog weten dat de man geen rijbewijs had. Vermoedelijk is dat een van de redenen waarom de bestuurder en zijn passagier op de vlucht gingen.

In het voertuig waren twee personen aanwezig. Er wordt momenteel een onderzoek gevoerd naar de omstandigheden. De inzittenden zouden niet aangehouden zijn. Er is geen enkele link met het incident in de Landuitstraat in Denderleeuw eerder deze week.